80. Jahrestag der Deportation badischer und pfälzischer jüdischer Menschen

1. Vortrag: Die öffentliche Deportation nach Gurs vor 80 Jahren. Bild- und Filmdokumente

Die Veranstaltungsreihe begann am 20. Oktober 2020, mit einem Vortrag von Dr. Christoph Kreutzmüller. Dieser ist Projektleiter einer Ausstellung zu Gurs, die das Haus der Wannsee-Konferenz im Auftrag des baden-württembergischen Kultusministeriums derzeit vorbereitet und die 2021 vorgestellt wird. Sein Vortrag beschäftigte sich mit dem mittlerweile zahlreich vorliegendem Foto- und Filmmaterial zur Deportation der badischen Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1940.

Wer sind die Menschen, die die Deportation vor aller Augen im öffentlichen Raum organisieren, durchführen, bewachen und überwachen? Wer sind die Fotografen? Was dokumentieren sie? Die verschiedenen Blickwinkel der Opfer, der Täter, der Mittäter und der Zuschauer stellt er in den historischen Kontext und in Bezug zum gegenwärtigen Wissensstand zur Deportation der badischen Jüdinnen und Juden.

Vortragsmitschnitt: 48:31

Diskussion im Anschluss an den Vortrag: 18:21

Die im Vortrag gezeigte und besprochene Filmaufnahme "Bruchsal judenfrei" kann hier angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=5kYk1Q0LcTI

Vor dem Vortrag stellten zwei Beteiligte des Videoprojektes zu dem Max Herre- Song "Berlin - Tel Aviv", das Musikvideo vor, das am 22.10. Premiere feierte: https://www.youtube.com/watch?v=9nIYVqQA4Uw

2. Vortrag: Die Geschichte des Platzes der Alten Synagoge aus eigentumsrechtlicher Perspektive

Am zweiten Tag der Veranstaltungsreihe, dem 21.10.2020 fand im Bürgerhaus am Seepark ein weiterer Vortrag statt. Julia Wolrab M.A., die vor nicht allzu langer Zeit als Leiterin des Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg ernannt wurde, sprach über: Die Geschichte des Platzes der Alten Synagoge aus eigentumsrechtlicher Perspektive.

Vortragsmitschnitt:

Diskussion im Anschluss an den Vortrag:

3. Stolperstein-Führung

Der Gedenktag am 22.10. startete um 11 Uhr mit einer Solperstein-Führung. In dem Rundgang, der an der ehemaligen Gestapo-Zentrale und heutigem Basler Tor startete, erläuterte Marlis Meckel vom Freiburger Stolperstein-Projekt die geschichtlichen Hintergründe zu ein paar Steinen. Meckel machte außerdem auf Schwierigkeiten aufmerksam, der sie bei der Verlegung von Stolpersteinen und auch bei der Benennung der Nazi-Vergangenheit z.B. des Basler Hofs begegneten.

Während der Führung wurden die Stolpersteine, die besucht wurden, von Teilnehmenden gereinigt.

Nachfragen

Zur Schwierigkeit um die angemessene Benennung der ehemaligen Gestapo-Zentrale: 1:18

4. Stadtführung: Jüdische Geschäftsleute, die mit ihren Familien nach Gurs deportiert wurden

Bernd Serger führte die Gruppe Interessierter an verschiedene Orte in der Freiburger Innenstadt, an denen jüdische Bürger*innen einst gelebt, oder gearbeitet haben und erzählt die Geschichten von Verfolgung, Enteignung und Arisierung.

Die zweiteilige Stadtführung wurde durch eine Kranzniederlegung und Gedenkminuten am "Vergessenen Mantel" unterbrochen. Das Denkmal an der Wiwilli-Brücke befindet sich in Sichtweite des damaligen so genannten "Umschlagplatzes", jenen Ort, an denen die jüdischen Menschen in die Wagons gezwungen wurden.

Station 1:

Station 2:

Station 3:

Gedenken am "Vergessenen Mantel":

Station 4:

Station 5:

Station 6: