If women stop, the world stops – Wenn Frauen streiken, steht die Welt still. Unter diesem Motto ruft ein globales Bündnis von Frauenrechtsorganisationen zum Streik am 8. März auf. Wir sprechen mit den Initiatorinnen des diesjährigen Streiks, dem Netzwerk feministischer Organisation in der Region Asien-Pazifik, APWLD und blicken auf Kämpfe für Frauenrechte in Südafrika und Mexiko.