Abschiebungen sind keine Lösung! Demo in Freiburg am Sa, 13.4.

Direkte Abschiebungen aus Baden-Württemberg nach Gambia scheinen die Regel zu werden. Die gambischen Flüchtlinge im Land sind zunehmend in Angst. Möglich wurden die Abschiebungen durch ein bisher unveröffentlichtes Rücknahmeabkommen zwischen der EU und Gambia, das nach dem Machtwechsel 2016 eingeleitet wurde und mittlerweile beschlossen sein soll.

Angesichts dieser Situation rufen gambische Geflüchtete aus Südbaden zu einer Demonstration am Samstag, den 13. April 2019 in Freiburg auf. Die Demonstration wird von verschiedenen Organisationen mitunterstützt - auch von der RDL-Geflüchtetenredaktion Our Voice. Rufine von Our Voice über die Motivation, die Demo zu unterstützen, und die Folgen der Abschiebungsgefahr für die Betroffenen.