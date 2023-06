Andauernd kurzweilig

Sie kann reif sein, stillstehen, rennen und fiegen. Manchmal verrinnt sie wie Sand und zuweilen dehnt sie sich wie Kaugummi. Wir können über sie verfügen, sie verschenken, sie stehlen, vertreiben und sogar totschlagen. In dieser Sendung nehmen wir uns Zeit für Zeit.

Ihr unwiderrufiches Verstreichen wird in „,Teeth of Time“ von Sloe Noon thematisiert und als vermeintlich verpasste Chance in „,Zu spät“ von Gurr. Den Moment, der eben gerade durch seine Vergänglichkeit bedeutsam wird, feiern OK GO in „,The one Moment“ und Wir sind Helden in „,Wenn es passiert“. Liotta Seoul und The Boomtown Rats rücken Wochentage in den Fokus, die aus extrem unterschiedlichen Gründen unbeliebt sind.

Unsere Liste von Songs ist so lang, dass wir ganz sicher keine Zeit schinden müssen!

Wir wollen sie lieber auskosten, um noch einige Neuveröffentlichungen zu spielen solange sie noch sind, was das Wort verspricht. Neben Finding Harbours kommen mal wieder Drens und Feine Sahne Fischflet zum Zuge und erstmals Easy Easy.

Angeblich soll Zeit messbar und mit den richtigen Methoden effektiv zu managen sein, doch uns

scheint sie ständig davon zu laufen. Trotzig singen wir mit Neufundland „,Ihr habt die Uhren / Ich hab die Zeit“ („,Tschüss“), vertun uns kurzzeitig in der Zeit und haben dann unverhofft mehr davon als wir dachten. Letztendlich liegt unsere Sendezeit dennoch, von jetzt auf gleich, in der Vergangenheit.



Playlist

Sloe Noon - Teeth of Time

Drens - Bubblegum Dreamworld

Liotta Seoul - Beauty Salons

The Boomtown Rats - I don't like mondays

OK Go - The one Moment

Wir sind Helden - Wenn es passiert

Feine Sahne Fischflet - Wenn wir uns sehen

Easy Easy - King Kazi

Gurr - Zu spät

Finding Harbours - Fear of missing out

Neufundland - Tschüss

Kind Kaputt - Zeit

Die Toten Hosen - Wünsch Dir was