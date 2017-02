Auftakte im Februar

Die Auftakte-Sendung, die Sendung für alle, die neu beim Radio Dreyeckland anfangen und alle, die immer wieder von Neuem anfangen. Am Donnerstag, den 16.02.2016 mit der nachträglichen Anti-Valentinstagssendung mit more Music und less Talk. Diese Sendung braucht nicht mehr, als eine an- und eine Abmod, zwischen den Titeln kommen wir diesmal komplett ohne Gelaber aus. Für alle, die diesen Valentinstag mal wieder vereinsamt zwischen knutschenden Pärchen an der erfolglosen Partnersuche verzweifelt sind: Seid euch selber genug, besucht den Einführungsworkshop bei Radio Dreyeckland und werdet eurem Sendungsbewusstsein gerecht auf 102,3 MHz!