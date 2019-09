Ausbruch - die Antirepressionswelle - 22.09.19

Beiträge der Sendung:

Interview zu den Hintergründen der Nachttanzdemo "Raven gegen Rechtsruck und Repression" mit Sven vom Freiburger Bündnis gegen Polizeigesetze.

Ausschnitte aus dem Vortrag "the failure of non violence" mit Peter Gelderloos vom 13.09. in der KTS Freiburg.

Interview mit einer Genossin vom ABC Belarus zur Repression in Weißrußland.

Sowie Briefe von politischen Gefangenen in Deutschland.

Infos zum Schreiben an Gefangene findet ihr unter:

abcdd.org/tag/letter-writing/

unitedwestand.blackblogs.org/

freedomforthomas.wordpress.com/

rdl.de/beitrag/keine-aussage-keine-unte...

parkbanksolidarity.blackblogs.org

Musik:

Tansy & Tarweed - Duets

Kalashnikow police ponopticon

Superdirt² - Overtuere des neuen Albums Opus 2