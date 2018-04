Banditi e Ribelli: Die italienische Resistenza 1943-1945

Vom 28. April bis 19. Mai wird in Freiburg die Ausstellung "Banditi e Ribelli" über die italienische Resistenza zu sehen sein. "Banditi e Ribelli" erzählt die Entwicklung des Partisanenkriegs in Italien zwischen 1943 und 1945 anhand von Texten des Historikers Santo Peli und zahlreichen Fotografien.

"Von den Faschisten als banditi und ribelli verunglimpft, kämpfen Zehntausende bewaffnet für das Ende des Zweiten Weltkrieges, gegen die deutsche Besatzung und gegen den italienischen Faschismus. Wir wissen heute, welche Verbrechen von Nazis und Faschisten begangen wurden. Die banditi und ribelli haben auf der richtigen Seite gekämpft. Das heißt aber nicht, unkritisch den Mythen zu folgen, die sich um die Resistenza ranken. Um von ihr zu lernen, müssen wir auch die Schwächen und Fehleinschätzungen der Partisanenbewegung beleuchten. Mit unserer Ausstellung möchten wir zu einem besseren Verständnis der Resistenza beitragen", so das Geschichtsinstitut Istoreco (Reggio Emilia) und CultureLabs aus Berlin, die die Ausstellung erstellt haben.

Begleitet wird die Ausstellung in Freiburg von einer Veranstaltungsreihe, die das Thema vertieft und danach fragt, was das Thema mit Freiburg und Region zu tun hat, und wie aktuell es heute noch ist.

Wir kündigen hier jeweils aktuell die bereits feststehende Veranstaltungen an. Achtet auf Aktualisierungen!

Samstag, 28. April - 18 Uhr: Vernissage mit Einführung durch den Kurator Matthias Durchfeld (Historiker am Istoreco Reggio Emilia)

Sonntag, 13. Mai - 18 Uhr: Die italienische Rechte heute. Ein Überblick (Catrin Dingler, freie Journalistin, Rom/Wuppertal)

Freitag, 18. Mai - 20 Uhr: Die erste Resistenza: Die Arditi del Popolo und ihr Kampf gegen die Anfänge des italienischen Faschismus 1920/21(Andrea Staid, Historiker und Anthopologe, Mailand)

Das zweite Trauma - das ungesühnte Massaker von Sant' Anna di Stazzema: Film von Jürgen Weber (Termin wird bekanntgegeben)

Zwangsarbeit und Widerstand in Freiburg und Region (Vortrag - Termin wird bekanntgegeben)

Podiumsdiskussion NS-Dokumentationszentrum in Freiburg: Was kann und muss es leisten?

Die Ausstellung wird in Freiburg von Radio Dreyeckland in Kooperation mit dem Centro Culturale Italiano in den Räumen des Kulturaggregats, Hildastraße 5, gezeigt.

Viele Beiträge zum Thema - u.a. ZeitzeugInnenberichte, Features, Interviews über NS-Massaker und Entschädigungskonflikte und vieles gibt es bei RDL zum Nachhören.