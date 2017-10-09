Bulut Geçti - Sendung in Türkisch

Bulut Geçti 'nin bugünki yayininda, üç tane feminist internet gazetesinin(Şujin, Kazete, Ekmek ve Gül)tanitimini yaptik ve onlardan bazi güncel haberleri paylastik.

-Ayrica, futbolda siddete ve cinsiyetci-ayırımcı dile karsi sosyal medya eylemi haberine deginildi.

Verilen Haberler: -Aclik grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen'in kötüye giden sağlık ve mahpusluk durumu. -2015'deki Ankara'daki Barış Mitinginde yasanan intihar saldirisinin yil dönümü anmasina dair habere kisaca değinildi. -Feminist bebek adlı kitabin ciktigina dair kisa tanitim haberi.