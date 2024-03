Vortrag zur Situation rumänischer Arbeitsmigrant*innen in Deutschland

Mit Arbeitskämpfen migrantischer Arbeiter*innen in Deutschland verbindet man meist die Streiks von ‚Gastarbeiter*innen‘ in den 70er und 80er Jahren in der BRD. Arbeitsmigration nach Deutschland hat jedoch im Zuge der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit neue Formen angenommen: Ein wilder Streik rumänischer Landarbeiter*innen bei einem Erdbeer- und Spargelbetrieb in Bornheim bei Bonn schaffte es 2020 kurzzeitig den öffentlichen Fokus auf diese Tatsache zu lenken. Der Vortrag wird auf die konkreten Lebenslagen von rumänischen Arbeitsmigrant*innen in Deutschland und auf die Besonderheiten der verschiedenen Branchen eingehen.

Im Kontrast zu der angenommenen Machtlosigkeit, in den von Ausbeutung geprägten Arbeitsverhältnissen, werden Widerstandspraktiken in der Landwirtschaft und der Baubranche nachgezeichnet. Der Vortrag wurde von Andrei Botorog vom Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main gehalten und fand im Rahmen der Internationalen Wochenn gegen Rassismus statt. Organisiert wurde er von der FAU Freiburg und der Kommune Schafhof.