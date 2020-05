Das Magazin im Mai 2020

Das Magazin ist dieses Mal wieder gefüllt mit vielen unterschiedlichen Themen.

Wir verabschieden unsere liebe Kollegin Svetlana vom Radio ECH, die aus Freiburg wegzieht …

Wir sprechen mit Anke Rietdorf, die uns von einem Pilotprojekt berichtet, dass die Rosa Hilfe unterstützt. Es heißt HOKISA, das für “Homes for Kids in South Africa” – übersetzt “Ein Zuhause für Kinder in Südafrika” – steht.

Uwe Görke-Gott, SPD-Politiker und LGBT-Aktivist in Schwerte

Wir schalten nach Schwerte in Nordrhein-Westfalen, das seine Städtepartnerschaftmit der polnischen Stadt Nowy Sacz auf Eis gelegt hat. Nowy Sacz hatte sich zuvor – wie viele andere polnischen Städte und Gemeinden – zur „LGBT-freien Zone“erklärt.Uns zugeschalten sind die Fraktionsvorsitzende der Schwerter SPD Angelika Schröder sowie dem LGBT-Aktivisten und ebenfalls SPD-Politiker Uwe Görke-Gott.

Blanka Vay (taz)

Wir schauen auch nach Ungarn, wo kürzlich Transmenschenmehr oder minder entrechtet wurden. Über die Lage von Transmenschen und überhaupt LGBT in Ungarn sprechen wir mit der LGBT-Aktivisten Blanka Vay.

Literatunten-Personal: vlnr: Andrew C. Larsson, Gerd Bräutigam, Falk Schneider

Und wir plaudern mit Gerd Bräutigam, der zur Zeit Online-Live-Lesungen mit queeren Texten organisiert.

Im Studio: Hartmut & Alex