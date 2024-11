Der Winter ist wieder da und die Situation nach wie vor beschissen

Die Grenze zwischen Belarus und Polen ist eine der Aussengrenzen der Festung Europas und seit 2021 als Östliche Migrationsroute in den Medien.

Sie ist insgesamt ca 400km lang und an den Stellen an denen sie nicht mit dem FLuss Bug verläuft durch eine Mauer aus 4,5 Meter hohen Stahlelementen, an deren Spitze der ein Meter hoher Bereich aus Stacheldraht anschließt abgeschirmt. Die Mauer verläuft u.a. durch einen Unesco geschützten Urwald.

Eine Aktivista, die in der Region aktiv war berichtet.

Das Intervie wurde Ende Oktober geführt