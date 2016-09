Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern.

Buchvorstellung & Gespräch mit Christian Jakob (Autor) und Sunny Omwenyeke (The Voice Refugee Forum)

Am 14.10.2016 von 20:00 bis 22:30

Zwischenraum-Zelt Lörracher Str. 9, Freiburg

2015 zählten die deutschen Behörden 1.091.894 eintreffende Flüchtende. Die Zahl der fremdenfeindlichen und rassistischen Angriffe erreichte einen Höchststand, doch gleichzeitig entstanden unzählige Willkommensinitiativen. Der Journalist Christian Jakob beschreibt in seinem im März diesen Jahres im Ch. Links-Verlag erschienenen Buch „Die Bleibenden“, wie tiefgreifend sich Zivilgesellschaft und Institutionen in Deutschland seit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993 verändert haben. Das ist auch das Werk der Flüchtenden selbst. Mit jahrzehntelangen Protesten haben sie ihre Isolation in den Asylbewerberheimen durchbrochen und die notwendige Modernisierung Deutschlands zum Einwanderungsland vorangetrieben.

Aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit den Themen Migration und Asyl zeigt der taz-Autor Christian Jakob auf, wie eine deutsche und europäische Flüchtlingspolitik aussehen würde, die die Realität der Migration endlich akzeptiert. Denn, so Jakob: Wer den Zugang zu diesem Land wieder verschließen will, wird scheitern.

Bei der Veranstaltung wird auch Sunny Omwenyeke sprechen, den Jakob in seinem Buch porträtiert. Sunny Omwenyeke gehört zur ersten Generation des 1994 in Thüringen gegründeten The Voice Refugee Forum. Er wird über das Spannungsverhältnis zwischen der Flüchtlingsselbstorganisation und einer „Willkommenskultur“ sprechen, die auf Hilfeleistung und funktionale Integration zielt.

Pressestimmen zum Buch:

Mit klarer Haltung und nüchternem Blick bringt Jakob Übersicht und Relation in die Thematik, die für viele Deutsche als teilnehmende Beobachter einer hitzigen Debatte längst verloren gegangen ist.

Bartholomäus von Laffert, der Freitag

Dem Redakteur der Tageszeitung »taz« gelingt es, die Asylpolitik der letzten 20 Jahre in einem kompakten Bild zusammenzufassen. Es erinnert an eben noch vertraute Namen und Ereignisse und an den Mut jener Hartnäckigen unter den Asylsuchenden, die ihre Rechte einzufordern versuchten. Ferner dokumentiert das Buch einen erstaunlichen Wandel der Einstellungen in der deutschen Gesellschaft gegenüber Fremden.

Stefan May, Deutschlandradio Kultur/LesArt

»Die Bleibenden« ist vielleicht nicht der lauteste Beitrag zu dem aktuellen Thema, aber sicherlich einer, der bleiben wird, wenn die Aufregung abgeklungen ist. (...) Im Kontext der seit Monaten stattfindenden, oft atemlosen Diskussionen zu dem Thema ist es ein wohltuender Einwurf, der wie nebenbei auch über die Entwicklung des deutschen Asylrechts, unterschiedliche Aufenthaltskategorien und europäische Migrationspolitiken informiert.

Nelli Tügel, Neues Deutschland

Eine Veranstaltung des informationszentrum 3. Welt (iz3w), in Kooperation mit der jos fritz Buchhandlung und Radio Dreyeckland.