Die Girl Gang nimmt sich die Nacht

Unter dem Motto "Wir nehmen uns die Straße, wir nehmen uns die Nacht!" ruft die Feministische Linke Freiburg am Dienstagabend zu einer Demonstration auf.

Nachdem vor zwei Wochen ein Tatverdächtiger für den Mord an Maria L. verhaftet wurde, schlug der Freiburger Fall Deutschlandweit hohe Wellen. Denn der Tatverdächtige ist aus Afghanistan geflüchtet – Und das scheint nicht wenigen als Erklärung für die Tat zu reichen. Was bei der deutschlandweiten Aufregung aber fast untergegangen ist, ist die tiefere Ursache für sexualisierte Gewalt gegen Frauen – Sexismus. Die feministische Linke Freiburg ruft am Dienstag Abend zu einer Demo auf, in der Frauen*, Lesben*, Trans*- und Inter*personen ihre Stimmen gegen Sexismus erheben können. Unter dem Motto „Wir nehmen uns die Straße, wir nehmen uns die Nacht“ möchte die Gruppe eine feministische Antwort auf sexualisierte Gewalt geben. Lisa Westhäußer sprach mit Clara von der feminstischen Linke. Im Interview stellt sie die Gruppe zuerst vor.