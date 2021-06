Interview mit der Antifaschistischen Jugend Freiburg zum Messerangrif von Robert H.

Wir haben bereits über den Übergriff von AfD Kandidat Robert H. auf zwei jugendeliche Antifaschisten am 12. Juni, nachdem diese ihn als Faschist bezeichnet haben, berichtet. Ein mutiger Passant hatte sich ihm in den Weg gestellt und ihn gefragt, warum er die Jugendlichen angreife. Daraufhin hat H. ein Messer gezogen und zugestochen. Der verletzte Autofahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Wir haben mit der Antifaschistischen Jugend Freiburg, die in Kontakt mit den beiden jungen Antifas ist, gesprochen. Das Interview wurde von uns nachgesprochen.