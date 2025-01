Espaco Aberto (brasilianisch) 12.01.2025

DEUTSCH (PORTUGIESISCH UNTEN):

In der heutigen Sendung feiern wir den Golden Globe von Fernanda Torres als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Drama für den Film „I‘m still here“/“Ainda estou aqui“.Der Erfolg des Films ist besonders wichtig im aktuellen politischen Kontext, vor allem in Erinnerung an den gescheiterten Putschversuch in Brasilien, am 8. Januar 2023.

Im Januar erinnern wir auch den 6. Jahrestag des Klimaverbrechens von Brumadinho, im Bundesstaat Minas Gerais, am 15. Januar 2019, nur vier Monate nach der Erstellung einer gefälschten Sicherheitsbestätigung für die Anlage durch TÜV Süd München.

Für die Ava-Guarani Indigene aus dem Bundesstaat Paraná hat das Jahr nicht gut angefangen. Zwischen Ende Dezember und 3. Januar wurden sie Opfer einer Serie von bewaffneten Attacken, die mehrere Verletzte hinterlassen haben. Ein Interview über das Thema folgt.

PORTUGUÊS:

No programa de hoje nós comemoramos o Globo de Ouro de Fernanda Torres na categoria melhor atriz de drama com o filme „Ainda estou aqui“. O sucesso do filme é importante no atual momento político, principalmente em lembrança à tentativa frustrada de golpe de estado em 8 de janeiro de 2023.

Em janeiro também lembramos o 6o. ano do crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, em 15 de janeiro de 2019, quatro meses após a emissão de um laudo de segurança falsificado, dado pela certificadora TÜV Süd de Munique.

O ano também não começou bem para o povo indígena Ava-Guarani no estado do Paraná. Entre o fim de dezembro e 3 de janeiro eles foram vítimas de uma série de ataques armados, que deixaram vários feridos. Em breve traremos uma entrevista sobre o assunto.

PLAYLIST:

Lô Borges – Trem de Doido

Fabiana Cozza – A Dama Dourada

Ney Matogrosso, Hecto & Will Calhoun – Pátria gentil

Xande de Pilares – Muito Romântico

Alceu Valença – Anunciação

Owerá, Brô MC‘s & Célia Xakriabá – Prontos pra Guerra

Seu Jorge – Samba Rock