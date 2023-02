Für die Opfer des Erdbebens Syrien-Türkei

Am 6. Februar 2023 wurde die Südostregion der Türkei von einem Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert.

Die Auswirkungen des Bebens waren in der gesamten Südostregion sowie in den Nachbarländern, insbesondere in Syrien und im Libanon, zu spüren. Es war das schwerste Erdbeben in der Region seit dem Erdbeben von 1999, bei dem 17.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe und der Not der Opfer wurde sofort ein Aufruf zur internationalen Hilfe gestartet.

Aus diesem Grund organisierten die Freiburger Araber und Türken eine Benefizveranstaltung. Es war wichtig, eine Minute innezuhalten.

Ali M. Majeed

Von Our Voice

Radio Dreyeckland