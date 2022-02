FRANTIC FREAKSHOW: Heimatklänge

Instrumentaler Vintage-Segeltörn mit den Hamburg Spinners um den hanseatischen Hammond-Orgel-Reeder Erobique, Zeitkapsel-Indie-Rock mit den ebenfalls aus Hamburg stammenden Palila, weitgefasster Indie aus Stuttgart von Oliver Earnest und seinem bemerkenswerten Debutalbum „The Water goes the other way“, schrammeliger Indie-Pop von Laura Lee & the Jettes, New Wave von Levin goes Lightly und neues von Kreidler aus Düsseldorf.

Rund ums Wohlbefinden kreisen die Alben „I´m Fine“ von Christin Nichols und „It´s Ok“ der ebenfalls aus Berlin stammenden Band Pictures. Auch aus der Hauptstadt stammt sowohl Maya Shenfeld, die Grenzen zwischen organischer und elektronischer Musik mit Hilfe von Klassik-Ästhetik aufbricht, als auch Tara Nome Doyle, die mit großer Stimme auf ihrem 2ten Album „Vaermin“ in eine krabbelige Welt zwischen Schnecken, Schnacken, Raupen und Motten einlädt.

Leroy & Angela Aux bringen verspulte Surfcamp-Ferienstimmung in die Hütte, Pöbel MC verteilt „Backpfeifen in Endlosschleife“ und Silvershark setzt mit elegantem Hüftschwung die Discokugel in Flammen.