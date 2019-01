GayMusic - Musik von und/oder für Schwule

Seit dem ersten Interview mit Deutschlands führendem Homoromantiker Ronny Strehmann ist schon eine ganze Weile vergangen. In der Zwischenzeit hat er aufs homoromantische Gaspedal gedrückt und sein erstes Album veröffentlicht. "Legende". Wir sprechen mit dem sympathischen Sänger/Songwriter exklusiv in der Sendung und stellen einige Songs vor.

Auch Oxfords rein männliche a capella Gruppe "Out Of The Blue" hatten wir schon in der Sendung. Und auch hier gibt es tolle neue Songs und interessante Neuigkeiten.

Aber auch weitere CD- und Songtipps haben wir im Programm für Euch.

Im Studio: Dieter und Alex

Neustes Musikvideo von Strehmann

Mehr von Strehmann:

1. Interview bei der Schwulen Welle: https://www.schwulewelle.de/homoromantisches-projekt-strehmann-im-podcast/

facebook: https://facebook.com/strehmann

youtube: https://youtube.com/strehmann

soundcloud: https://soundcloud.com/strehmann

Website: http://strehmann-music.com/

Shop: https://shop.strehmann-music.com/