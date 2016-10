Interview mit Michael Labres vom THEATER KOMPLEX

Fremd bin ich erstmal überall, außer dort wo man mich kennt. Fremdartig mag deutsche Kultur für Menschen aus fernen Ländern sein. Befremdlich wirkt zuweilen der Hass, der Anderspigmentierten und Andersdenkenden von Nazis entgegengebracht wird. Die VerFREMDung ist eine Multimedia-Theater-Revue, die vom THEATER KOMPLEX, unter der Leitung von Michael Labres am zehnten November im Kammertheater des E-Werks ihre Uraufführung haben wird. Unser David spielt darin auch mit und hat seinen Regisseur zu dieser Inszenierung interviewt.

Übrigens: Wenn auch ihr zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahre alt seid und Lust haben solltet, Bestandteil der Inszenierung "VerFREMDung" zu sein, könnt ihr am Mittwoch um 18 Uhr zum Haus der Jugend in der Uhlandstraße 2 kommen. Da findet dann die Planung und das Kennenlernen für den Dreh einer Filmsequenz statt, die als Bestandteil der Multimedia-Theater-Revue während der Aufführung gezeigt werden soll. Abgedreht wird das ganze dann am Samstag, dem 22.10. abends ab 18 Uhr auf dem Gelände des Hauses der Jugend. Wenn ihr dabei mitmachen wollt und nähere Informationen braucht, schreibt eine E-Mail an michael.labres@gmx.de.