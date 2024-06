In der ersten Ausgabe des Myster Radio Club im neuen Jahr hatten wir die Freiburger DJane Marie Maroon zu Gast. Unser Fokus lag diesmal auf Funk sensu stricto mit einzelnen Soul-Nuggets. Marie’s Geschmack hat sich so gut mit unserem vermischt, das man kaum merkt wer am Zuge ist. War ein schöner musikalischer Start ins neue Jahr, viel Spaß beim Nachhören :) und checkt Marie's IG @__marie_maroon__