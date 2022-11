Am Mittwochabend, 30. November 2022, hielten türkische Flüchtlinge eine organisierte Mahnwache in der Freiburger Innenstadt ab. Alle sprachen über die Situation in Türkisch-Kurdistan. Wir haben einige Interviews geführt, um ihre Stimme den Stakeholdern zu vermitteln. Hören wir uns gemeinsam an, worüber sie gesprochen haben.

Ali M. Majeed (für our voice)

rdl