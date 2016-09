rêve.avant.tout x - Spätsommerliches Schwelgen

In der zehnten Ausgabe von rêve.avant.tout warten auf euch Stücke, die zum spätsommerlichen Schwelgen einladen möchten. Warme, zarte, zuweilen auch mit aller Leidenschaft das Leben und Sehnen besingende Lieder. Oft tritt die Intimität eines auf die akustische Gitarre reduzierten Klanges in den Vordergrund, als ob wir an einem Lagerfeuer säßen, um all dem Erlebten und Erspürten nachzusinnen. Die Hitze des vormals Durchschrittenen klingt aus, doch es bleibt eine wohlige Wärme, die manch aufblitzende Fragen und Sehnsüchte weich bettet.

Der späte Sommer ruft nicht zum Nachholen und Hinterherhasten. Er schenkt uns weiches Licht und sanfte Töne, schickt die Gedanken auf eine Reise, um an wunderliche Orte und Begegnungen zurückzudenken oder völlig neue zu erdenken.