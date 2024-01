This Is The Motown Sound - Folge 172 Willkommen zurück zur spannenden Reise durch die ereignisreiche Geschichte des berühmtesten Soul-Imperiums des 20. Jahrhunderts - heute mit erfolgreichen Wiederveröffentlichungen des britischen Ablegers TMG aus dem Sommer '74 mit KLassikern von R. Dean Taylor, den Supremes und Jimmy Ruffin sowie neuen Platten von The Jackson Five, den Commodores und Thelma Houston.