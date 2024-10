Charli xcx: Brat and it's completely different but also still brat

Charli xcx' Album 'Brat' hat die popkulturellen Debatten der letzten Monate wie kaum ein anderes Album geprägt. Nun hat die Künstlerin 'Brat and it's completely different but also still brat' herausgebracht, ein Album mit neuen Versionen ihrer Songs, immer in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Musiker*innen. Wir hören uns das neue Album im Musikmagazin an und besprechen Charli xcx' popkulturellen Einfluss.