Das Bluesclubradio beschickt mal wieder das sonntägliche Format "Musik Spezial". Von 18 bis 20 Uhr präsentiert Moderator Arne eine schillernde Auswahl Blues und drumherum. Dazu gibt es eine gehimnisvolle Wetterfee als reimender Studiogast und überhaupt viel frischen Wind in der stehenden Hitze des Tages, frei nach Motto des Rag 'n' Bone Man: "I'm only human after all - Don't put the blame on me."