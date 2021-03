Musikmagazin 03.03.21 | Mehr Musik mit NoFX, Black Dresses, Talco, Nopes, EUT, Deap Vally, Everything in Boxes

Alternative/Indie/Punk mit Emily und Fabian! Neuestes zwischen laut und leise. Laut, wenn Black Dresses mit Forever In Your Heart dem schrillen Noise-Pop frönen oder Nopes auf Djörk Speed-Funk zelebrieren. Leise, wenn Mt. Mountain mit Centre am psychedelischen Kraut-Groove werkeln. Dazwischen sorgen Deap Vally auf Digital Dream für luftig-sprunghaften Pop, EUT schließen sich dem auf Party Time an. Die Karlsruher von Everything in Boxes spielen auf Heather emotionale wie ruppige Musik (called "Emo"), während unser Dauerformat Die Staubige Kiste Freiburgs Album High Five Zukunft bejubelt - ein unbekannter Klassiker.

Die nächste Sendung im Musikmagazin, dieses Mal mit Emily und Gästen, hört ihr am 31. März, 17 Uhr - ein Themenspecial zum Trans* Day of Visibility.