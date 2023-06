Musikmagazin 05.06.23 Syrup & VA 17 Uhr

Yo!

In meinem Freundeskreis sagen wir oft: "Music is the Healing" ! Es gibt aktuell wohl keinen besseren Beweis dafür, als das neue Album The Questions von Syrup aka Twit One, Turt & C.Tappin. Erschienen am 02. Juni 2023 via Melting Pot Music aus Köln.

Es bedarf nicht wirklich vieler Begrifflichkeiten, denn eigentlich ist es viel zu schön um es mit Worten zu beschreiben. Keines würde dem Tonträger wohl ansatzweise gerecht werden! Verschafft Euch am besten selbst einen Eindruck.

Zudem mit dabei:

FlitzSuppe & BSide (L'isola dei Dolci), Farewell x Civin (Ginzand Ador), Wun Two (Cashmere Dreams), Digitalluc (Metropolis), Fatoni (Wunderbare Welt), Softboi Ivo (Kids auf Nix), GasLab (Cloud Juice) u.a.

Ihr könnt in der heutigen Sendung ein Exemplar von Digitalluc' Metropolis (inkl Artprint) via Vinyl Digital gewinnen. Also Ohren gespitzt!

Truly yours

Kefian