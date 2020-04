Musikmagazin 08.04.20 | Eine Büchse Buntes mit Shabazz Palaces, Nicolás Jaar, Sarah Lousie & [Surprise]

Experimentell zur Krisenstunde. Die Büchse Buntes im Musikmagazin lässt Freund*innen besonderer Musik nicht hängen. Solo im Studio, aber mit inspirativer Unterstützung von Danny spielt Fabian ungewöhnliche Musik zur besten Zeit.

Überraschend ist ja, dass die Corona-Krise mitnichten eine Krise der Kreativität bedeutet. Mit The Don of Diamond Dreams veröffentlicht das vielleicht ungewöhnlichste Hip-Hop-Duo Shabazz Palaces ein neues funkig-psychedelisches Album. Auch Nicolás Jaar hält nicht inne, sondern liefert mit Cenizas ein jazzmutiertes Ambient-Album mit Kante. Folkerin Sarah Louise spielt in Begleitung von Planting Moon auf I Feel Nourished by the Earth ungewohnt trippige Jams. Überraschen dürft ihr euch von Danny lassen, der aus der Ferne noch eine Besonderheiten nachreicht.

Unsere nächste, rockorientierte Sendung im Musikmagazin mit Emily und Fabian läuft Mittwoch, den 29. April, 17 Uhr. Am 6. Mai, 17 Uhr folgt dann die nächste Büchse.