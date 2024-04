Der Popfrühling ist da

Es ist April, und der Popfrühling ist in voller Blüte. In allen Ecken sprießen die Singles hervor, von Hyperpop bis zu experimentellem Rockpop. Mit Charli XCX, Domiziana, St. Vincent und vielen anderen.

Tracklist

B2b - Charli XCX

Club classics - Charli XCX

Immaterial - SOPHIE

Spring Is Coming With A Strawberry In The Mouth - Caroline Polachek

Malena - Domiziana

Katholisch Erzogen - Domiziana

Broken Man - St. Vincent

Flea - St. Vincent

symptom of life - WILLOW

Afraid of Heights - boygenius

Not Strong Enough - boygenius