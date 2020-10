Musikmagazin 14.10.20 | Mehr Musik mit Touché Amoré, Fleet Foxes, METZ, Thurston Moore, IDLES, Sufjan Stevens, Landowner, Jamie Lenman...

Emily ist heute allein im Studio. Das bedeutet, das Musikmagazin wird hart und laut. Sie bringt sowohl altbekanntes als auch neu entdecktes mit. Die Szenehelden der New Wave of Post-Hardcore Touché Amoré setzen sich auf ihrem neuen Album Lament mit viel positiveren Ausblicken neu in Szene. IDLES bleiben nach ihrem Erfolgsalbum Joy as an Act of Resistance (2018) auch auf Ultra Mono ihrem keifenden, politisch motiviertem und motivierendem Post-Punk treu und liefern Slogans für alle Kämpfe gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Die australischen Psych-Rocker Mother's Cake bespielen auf ihrem Konzeptalbum Cyberfunk! ein imaginäres Mixtape mit einer Fülle an verschiedenen Stilen, von Funk über Punk und Hardrock bis zu Disco. Jamie Lenman bleibt auf seiner King of Clubs EP im Hardcore verwurzelt. METZ füllen hingegen ein weiteres hervorragendes Album namens Atlas Vending mit feinstem krachendem Noise-Punk. Die post-punkige Neuentdeckung Landowner ähnelt in ihrer Nervosität auf Consultant den kanadischen Kolleg_innen von Dumb und überzeugt mit spannender Eintönigkeit. Mercy Music aus Las Vegas runden den lauten Part schließlich mit gut gelauntem, treibendem Pop-Punk auf ihrem Album Nothing in the Dark ab.

Doch Fabian hat aus der Ferne ein paar erholsam lockere Impulse eingestreut. Die Fleet Foxes präsentieren auf ihrem neuen Album Shore hochglanzpolierten Folk-Pop der entspannten Art. Die Sonic Youth-Ikone Thurston Moore liefert mit By the Fire ein Album irgendwo zwischen Stadion-Rock-Gesten und experimentellen Noise-Einflüssen. Und mit Sufjan Stevens weiß man nie, welche Spielrichtung zu erwarten ist - auf The Ascension jedoch geht es in den Elektropop.

Die nächste gemeinsame Sendung im Musikmagazin könnt ihr am 11. November 2020 um 17 Uhr erwarten. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vergnügen - am nächsten Mittwoch, den 21. Oktober, 17 Uhr im Musikmagazin.

