Musikmagazin 29.04.20 | Mehr Musik mit Fiona Apple, Violent Soho, Emilie Zoé, Tvivler, King Gizzard...

Das Musikmagazin bringt wieder Alternative/Indie/Rock, meist also Musik mit Refrain, Melodie und so. Wobei Fiona Apple dann nicht unbedingt die beste Wahl ist. Ihr Art-Pop auf Fetch the Bolt Cutters klingt ebenso sonderbar wie sein Titel, bleibt aber auch eingängig. Moderator Fabian approves. Moderatorin Emily an seiner Seite will es lieber härter. Grunge von Violent Soho: Everything is A-OK. Fabian schlägt Folkiges vor. Emilie Zoé und Christian G. Gaucher spielen auf Pigeons eine leicht düstere, sperrige Version von Kammermusik. Tvivler nicht, ihr Album Ego bringt Emily noch mehr laute Musik, nämlich Post-Hardcore. Among Familiar Faces ziehen da nach, ihre EP blank schleift vor allem. Was King Gizzard and the Lizard Wizard auf ihrem Live-Album Chunky Shrapnel machen, kann Fabian allerdings nicht sagen. Irgendwas mit Math, Rhythmus und seltsamen Texten.

Die Ausgeburt des tonalen Experiments liefert schließlich Emily mit Motörfucker: Hörkunst, Körper & Limonen. Das komische Ding passt ideal in unser Format Die Staubige Kiste - obskure Musik, die niemand kennt, aber alle kennen sollten. Dazu gibt's Musiknews und einen besonderen Konzerthinweis. Lasst euch überraschen!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 27. Mai 2020, 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am 3. Mai, 17 Uhr im Musikmagazin.

Wenn ihr regionale Live-Clubs während der Krise unterstützen wollt, könnt ihr hier spenden:

Slow Club (Freiburg):

paypal.me/slowclubfreiburg

Slow Club Freiburg e.V.

IBAN: DE67 6809 0000 0032 3328 03

BIC: GENODE61FR1

Kreditinstitut: Volksbank Freiburg

Betreff: Rettet den Slow Club

jazzhaus (Freiburg):

gofundme.com/f/jazzhaus-braucht-euch

paypal.me/jazzhausfreiburg

Achtung bei Paypal: Haken bei „Sie zahlen für Waren und Dienstleistungen“ entfernen, dann fallen keine Gebühren an!

Substage (Karlsruhe):