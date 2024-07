Odesa-Roman "Tanger"

Якби мене з моїм кругозором попросили назвати одеський роман українською, я б цього зробити, мабуть, раніше не змогла, а зараз, прочитавши роман Івана Козленкo „Танжер“, я відкрила не один, а принаймні 2 таких тексти. Об этом, а также о многом другом, что связано с историей и идентичностью Одессы, мы говорим с Иваном, в основном на украинском языке.

Іван Козленко народився в Одесі, займався управлінням національного кіноархіву України Держенко-Центр. Отримав стипендію в американському Emirates College на дослідження українського кіно, живе зараз у США.

Wenn man mich gebeten hätte, einen Odesa-Roman in ukrainischer Sprache zu nennen, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, es zu tun, aber jetzt, nach der Lektüre von Ivan Kozlenkos Roman "Tanger", habe ich nicht nur einen, sondern mindestens zwei solcher Texte entdeckt. Darüber und über viele andere Dinge, die mit der Geschichte und der Identität von Odesa zu tun haben, sprechen wir mit Ivan, meist auf Ukrainisch.

Ivan Kozlenko wurde in Odesa geboren und leitete früher das Staatliche Filmarchiv der Ukraine, das Staatliche Kinozentrum. Er erhielt ein Stipendium für das Studium des ukrainischen Films am Emirates College in den USA und lebt heute in den USA.