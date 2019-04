Oh Happy Gay, Dorian Gray & Mr. Gay!

Christian David Gebert (links) in Schopfheim

Derzeit auf den Bühnen der Republik: " Das Bildnis des Dorian Gray " in der Inszenierung des Tourneetheaters Theatergastspiele Fürth . Als ewig junger Verführer und Lebemann spielt Christian (David) Gebert wieder einmal eine Rolle, die ihm quasi von Oscar Wilde auf den (Model-)Leib geschrieben wurde; wenn auch zu einer Zeit, als der junge Schauspieler noch längst nicht geboren war.

Vor 2 Jahren sprachen wir bereits schon einmal mit dem sympathischen Schauspieler und Model und freuen uns nun auf ein Gespräch über "Dorian Gray" mit ihm.

Tickets für Schopfheim am 4.4.19

Und wir sprechen mit Marcel Danner, dem Mr. Gay Germany 2019, über seine Kampagne #blutsbruder, mit der er die Diskriminierung homo- und bisexueller Männer bei Blutspendediensten anprangert. Mehr Infos in Marcels Instagram-Profil.

Wir stellen den Film "Funeral Parade of Roses" vor, der morgen neu auf DVD in den Handel kommt. Ein Klassiker des queeren Kinos und eine Interpretation der Ödipus-Sage. In Abwandlung zum Original liebt hier der Sohn den Vater...

Dazu noch viel Musik (z.B. von Lee Baxter und Felix Jaehn) und Information.

Im Studio: Dieter und Alex

