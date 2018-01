Ali punja allerseits. Indigene Sprachen gibt es in Lateinamerika Tausende. Nahuatl, Kichwa, Mapudungun – es muss nicht immer Spanisch oder Portugiesisch sein. Lange Zeit aus Schulen und dem öffentlichen Leben verbannt, sind nicht-europäische Idiome heute wieder in aller Munde. Und schwarze Traditionen aus dem Amazonas und indigene Mythen von Flussgeistern sind nicht etwas Stoff für Folklore, sondern Impulse für Vielfalt und Widerstand in der Gegenwart.