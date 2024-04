In dieser Folge reden wir über das Buch "Last night at the telegraph club" und über die butch/femme Subkultur. Außerdem Thema in dieser Sendung ist die schwule Filmwoche Freiburg, die lesbischen Filmtage Freiburg und die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes.

Viel spaß beim Hören!