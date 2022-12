Immer ieder hört man vom "anderen Russland", das ganz entschieden gegen "Putins Krieg" sei. Nicht dass die russische Opposition den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützen würde, aber ihre Kritik an dem Krieg lässt sehr viel sagende Blindflecken erkennen. Was stimmt also nicht mit diesem "anderen Russland"? Darüber sprachen wir am Beispiel russischer Exilmedien mit dem Tübinger Historiker Oleg Morozov.