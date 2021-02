Raio Ech (deutsch) 04.02.2021 - Russische Demonstrationen in Freiburg

Am 23. Januar 2021 fand am Freiburger Platz der Alten Synagoge eine russischsprachige Kundgebung zur Unterstützung der gleichzeitigen in zahlreichen russischen Städten stattfindenden Demonstrationen gegen die Korruption und Brutalität der Staatsmacht statt. Die Mobilisierung für die Demo hatte ganz spontan über Facebook stattgefunden und führte zur Bildung einer eigenen Facebook-Gruppe, in der die Koordination nun stattfindet. Für viele Demonstrierenden war das die erste Erfahrung mit eigener Poitisierung und öffentlichem Protest. Wir haben die Organisatorinnen der Demonstration Aleksandra und Emma in unser Studio eingeladen, um über diese Politisierungsprozesse der russischsprachigen Community Freiburgs und der Regio zu sprechen und auf die nächste Demonstration zur Solidarität mit den Protestierenden und Verfolgten des russischen Regimes aufzurufen:

Am Samstag, 6.02.2021 um 14 Uhr.

Treffpunkt: Platz der Alten Synagoge, von wo aus der Demonstrationszug durch die Freiburger Innenstadt ziehen wird.

Link zum Facebook-Event