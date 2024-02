Throwback Thursday: 2016 – Oh Happy Gay 3 – Fastnachtsedition

In einem Blick zurück ins Jahr 2016 stellen wir Euch die damals 3- Ausgabe der neuen Show „Oh Happy Gay“ vor.

In der dritten Ausgabe unserer Show steht der in Kürze bevorstehende Fastnachtshöhepunkt im Mttelpunkt: Der Ball VerQueer. Er geht 2016 in die 20. Ausgabe. Wir blicken kurz zurück auf die letzten Jahre aber natürlich auf voraus auf den 20. Ball. Dazu haben wir uns den fähigsten Experten zu dem Thema ins Studio eingeladen: Robert Sandermann. Der Mitarbeiter der Aidshilfe Freiburg ist schon seit Beginn mit dem Ball VerQueer vertraut. Es gibt wichtige und bahnbrechende Neuigkeiten, wie z.B. den neuen Veranstaltungsort. Robert Sandermann wird uns Rede und Antwort stehen.

Daneben stellen wir noch interessante Musik, Filme und Veranstaltungen vor. Eine bunte Mischung, frisch, fröhlich und schwul. Oh Happy Gay eben!

Im Studio waren: Dieter und Alex

Zu hören am Do., 15.2.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 16.2.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.