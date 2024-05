Schwule Welle - Das Magazin vom 30. Mai 2024 - Schwerpunkt: CSD Pirna

Im MAGAZIN geht es heute u.a. um den CSD im sächsischen Pirna am 13. Juni 2024. Der CSD dort war schon seit Jahren Ziel von Attacken von Rechtsradikalen, dieses Jahr ist die Situation noch einmal verschärft, da seit dem vergangenen Winter Tim Lochner Oberbürgermeister ist. Tim Lochner ist parteilos, war aber der Kandidat der AfD und agiert seitdem auch entsprechend. Die Regenbogenflagge darf nun zum Beispiel nicht mehr am Rathaus hängen und als die nahe Marienkirche für das Rathaus einsprang, wagte der OB einen sehr unglücklichen Vergleich mit der Hakenkreuzflagge.Um den CSD in Pirna zu unterstützen, gibt es deutschlandweit Initiativen, am 13. Juli zu der Veranstaltung zu fahren. So organisiert die Dragqueen Meryl Deep in Köln einen Bus von der Domstadt nach Pirna. Mit Meryl Deep werden wird in unserer Sendung über diese Aktion sprechen.Und wir schalten live nach Pirna und wollen von Thomas Kalina erfahren, wie die Lage vor Ort derzeit ist. Thomas Kalina engagiert sich seit Jahren für den CSD Pirna und hat kandidiert derzeit für den Stadtrat.Außerdem haben wir Grußbotschaften von dem Singer-Songwriter Timo Schniering, dem Autoren Samuel Coenigsberg, Christian Hesse vom CSD Pirna, von den Freiburger Dragqueens Betty BBQ und Dita Whip. Dita Whip hat in Freiburg die Aktion "Gesichter gegen Rechts" ins Leben gerufen, die sie nun bei der Gelegenheit vorstellen wird.Außerdem beleuchten wir in drei kurzen Features das Leben dreier homosexueller Hollywood-Stars: James Dean, Rock Hudson und Danny Lockin, die alle ein tragisches Ende fanden.Update: ein weiterer Schwerpunkt über den indischen Filmmüssen wir aus Krankheitsgründen auf den 13.6.24 verschieben.

Im Studio: Alex, Daniel und Hartmut

Am Donnerstag, 30.5.2024, 19.30h sowie Freitag, 31.5.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 30.5.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.