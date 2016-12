Sondersendung zum NSU-Prozess

Am Dienstag, dem 6. Dezember, wird Radio Dreyeckland wieder eine Themensendung zum NSU-Prozess in München von Radio LOTTE Weimar ausstrahlen. Zahlreiche Gesprächspartner kommen in der Sendung zu Wort und beleuchten den Prozess bis zu seinem aktuellen Stand. Gäste sind unter anderen, Dorothea Marx, die Vorsitzende des Thüringer-NSU-Untersuchungsausschusses, Jörg Geibert, Thüringer Innenminister in der Zeit von 2010 bis 2014, die Journalisten Axel Hemmerling, Andreas Förster und Ludwig Kendzia und natürlich der Radio LOTTE-Prozessberichterstatter Fritz Burschel.

Wir übertragen die Sondersendung von Radio Lotte am Dienstag, 6. 12., von 10-12 Uhr.

Weitere Beiträge aus der Sendung könnt Ihr dann am Mittwoch, den 7.12., im Infomagazin zwischen 18 und 19 Uhr hören.