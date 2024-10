In der September-Ausgabe hat Razoul ein paar soulige Houseschmuckstücke mit dabei gehabt, während Zeena sich entgültig als riesen Fan von Bruno Hovart bekannt hat, indem sie fast nur Tracks von seinen verschiedenen musikalischen Projekten gespielt hat. Wir sind beide große Fans von Voilaaa, Patchworks, Mr. President, Metropolian Jazz Afair und quasi allen anderen Sachen, in die der französische Producer involviert ist... Also gönnt euch!!