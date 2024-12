Syrien: Mehr ein neues Leidenskapitel als die Befreiung + Update

Mit einer plötzlichen Offensive haben syrische Rebellen Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens eingenommen. Ein Gespräch über die aktuelle Lage und die Hintergründe mit RDL-Redakteur Jan Keetman, der die Region seit langem kennt.

Update: Die Armee hat den Vormarsch der Rebellen Richtung Damaskus vor Hama wohl tatsächlich gestoppt, bzw. wesentlich verlangsamt. Ob sie Hama, eine ehemalige Rebellenhochburg, auf Dauer halten kann ist aber unklar. Das Regime erhält Verstärkung von tausenden pro-iranischer Milizionäre aus dem Irak. Im Süden des Landes gibt es weiter Demonstrationen für die Unterstützung der Rebellen, wobei die Teilnehmer*innen ein hohes Risiko eingehen. Die russisch-syrische Luftwaffe hat erneut zahlreiche Luftangriffe vor allem gegen zivile Ziele in Aleppo und Idil geflogen.

SNA-Truppen, eventuell auch HTS, sind massiv gegen kurdisch kontrollierte Gebiete in der Nähe von Damaskus vorgegangen. Sie haben die Stadt Rifaat erobert, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seit langem kontrollieren wollte. Insofern wird immer klarer, dass die Türkei ein Hauptinitiator der Ereignisse ist. Kurdische Flüchtlinge aus dem von der Türkei früher eroberten kurdischen Kerngebiet von Afrin, wurden erneut in kurdisch kontrolliertes Gebiet im Osten (Rojava) vertrieben. Von 120 000 Menschen ist bisher die Rede. Es ist auffallend, dass doch eine erhebliche Streitmacht der Rebellen, sofort die Kurd*innen angreift und von der Türkei mit Drohnen und Artillerie unterstützt wird. Am Euphrat gibt es aber anscheinend auch eine kleinere Offensive kurdischer Kräfte gegen das Regime, bzw. pro-iranische Milizen. 2. 12. 24, 23 Uhr

