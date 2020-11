Die „Uferfrauen“ portraitieren sechs lesbische Frauen, die in der DDR gelebt haben. Einfühlsam lässt der Film die Protagonistinnen zu Wort kommen, sie erzählen auf offene und ehrliche Art und Weise ihre Lebensgeschichte(n). Eva sprach mit der Regisseurin Barbara Wallbraun über ihre Arbeit an dem Film und allgemeine politische Bedingungen für queere Menschen in der Ex-DDR.