Am kommenden Samstag werden im sächsischen Riesa um die 10.000 Demonstrierenden erwartet, um gegen den Bundesparteitag der AfD auf die Straße zu gehen. Bisher war die kleine Industriestadt an der Elbe vielen sicherlich eher unbekannt. RDL hat mit einer Riesaerin darüber gesprochen, was in dem Städtchen zwischen Leipzig und Dresden so los ist und was die angereisten Gäst*innen am Wochenende erwartet.