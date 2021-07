Wie kann in Deutschland ein Sprechen zur Situation in Israel und Palästina stattfinden und ein Raum für Dialog geöffnet werden?

Wir haben Nahed Samour, Rechts- und Islamwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin, Lili Sommerfeld von der Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, Uffa Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, eingeladen, dazu zu diskutieren. Das Podium wird moderiert von Katja Maurer von Medico.

Eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema war am Samstag, den 11. Juni 2021 im Rahmen des Festivals "Dear White People..." Let's Break the Silence! geplant und musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Hier könnt ihr nachlesen warum. Wir holen diese Veranstaltung nun nach.