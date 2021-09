Zilli Schmidt - Preisverleihung Kultur- und Ehrenpreis der Sinti und Roma 2021

Zilli Schmidt hat ihre Lebensgeschichte als Überlebende festgehalten und setzt sich dafür ein, dass die Erinnerungen weitergetragen werden und ein würdiges Gedenken stattfinden kann. 1988 sagte sie als Zeugin in einem Prozess gegen einen Blockführer von Auschwitz am Landgericht Siegen aus. Sie ist eine der wenigen Sinti, deren Schicksal den Weg vor ein Gericht gefunden hat. Erst im hohen Alter ergriff sie wieder öffentlich das Wort. 2021 erhielt sie für ihr Engagement den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Am 20. September 2021 verlieh der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg seinen jährlich vergebenen Kultur- und Ehrenpreis der Sinti und Roma u. a. an ZIlli Schmidt. In O-Ton Playback senden wir einen Mitschnitt der Preisverleihung im Kulturhaus Romno Kher in Mannheim.