Einen Label Deal beim legendären Label Kill Rockstars gesigned zu haben, der Firma also, die u.a. für den Erfolg von Acts wie The Gossip, Sleater Kinney, The Decemberists, Deerhoof oder Elliot Smith mitverantwortlich waren, ist schon irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Maita gelang dies und Ihr geniales Debutalbum wird noch viele Wellen schlagen, denn es trifft den Nerv der Zeit. Starker Indierock der Band aus Portland mit einer coolen Frau an der Spitze. Musik irgendwo zwischen Joni Mitchell und Sufjan Stevens, die es auch des öfteren mal krachen lässt.

Ihr Gig am 28.3. im Swamp ist leider dem Virus zum Opfer gefallen. Gut, dass wir noch ein Telefoninterview mit ihr gemacht haben.