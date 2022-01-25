Episode 3. Arabisch



؟ فعليا نحكي عم كنا شو عن ، إيمانويل : روفين

الاولي الاستقبال مخيم في المنزلقواعد عن هممم : ايمانويل

لكن ، الاولي الاستقبال مخيم في واللوائح القواعد عن السابقة بالحلقة حكينا نحنا، نعم آه : روفين

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اب واتس برنامج من التالتة الحلقة في الموضوع عن بالكلام نستمر خلينا معناها، بالضبط : ايمانويل

.فرايبورغ

نغمة

؟ مري الاولي الاستقبال بمخيم بتفكري لما لذهنك بتتبادر يلي القواعد هي شو : ايمانويل

ابواب يقفلو انو بالمخيم القاطنين السكان مافينهم ، المثال سبيل على .الكثير للحقيقة كتير في : روفين

.الشخصية غرفهم

أشياء فقدت شخصيا انا .الغرفة على يفوتو و وقت باي يجو فينهم الناس انو خاصة ، نعم :يمانويلإ

زجاجية اشياء الى ندخل فينا ما و .المخيم داخل الخمور حظر كمان وفي . الشيء هاد بسبب كثيرة

.سجناء و اطفال كأننا و غرفنا على

.الزوار على حظر كمان في : روفين

،الزيارات ممكنوع لكن .طارئة حالة أو زوج عندك كان إذا إلا بالزيارة الك يسمح لا صحيح، :ايمانويل

بالدخول المهتمين على يجب .الحكومية غيرال المنظمات بدخول مسموح مو كمان و .الخاصة

.عليه للحصول يتقدموا أن ولازم تصريح على لحصولا

على يشتغل عم كان فويز اور راديو فريقنافي ، بتعرف ما متل .طويل اجاء هي التصريح عملية :روفين

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التصريح علي نحصل حسنا ما انو المضحك بس . نفوت نقدر لحتى الشرطة من لورقة احتجنا

؟ليش أوه :يمانويلإ

كنا يلي كل لكن .المخيم خارج نشاطاتنا نقدم عم طالما بالداخل لوجودك سبب مافي انو ، قالوا : روفين

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.السيكيوريتي رجال مع تصادمات عن دائما و السياج ورا من الناس

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. تماما ممنوع الشي هاد خاصين، زوار عن احكب عم ما طبعا.المخيم خارج ا تقدمها فينك أنه.

؟ شي من يخافو عم ؟ للزوار المنع هاد برأيك ليش :روفين

.الحكومة على السؤال هذا بن طرح : يمانويلإ .

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.تهمسلام .أجلهم من ذلك إن تقول الحكومة

.القواعد هي يقاضي الواحد فينو ، روفين بتعرفي ما متل : يمانوويلإ

؟ صح بنفسك الشي هاد عملت انت و ، نعم : روفين

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.بالمخيم عايشيين

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.الهم المشورة منقدم كمنظمات فقط

.الموضوع على اتضيفيه شي عندك. حق معك نعم : ايمانويل

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: رومي لزميلنا "فرايبورغ؟ في ماأنا" قصيدة إلى نستمع دعونا ، الحديث هذا لإنهاء ، روفين :ايمانويل

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