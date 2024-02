In der Februarsendung beschäftigen wir uns auch dieses Jahr - 4 Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag- wieder mit Hanau. Bitte hört die Sendung nur an, wenn ihr euch in der Lage seht, mit Inhalten rund um rassistisch motivierten Mord gut umgehen zu können. Eine Sendung des anarchistischen Hörfunks Dresden