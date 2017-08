Als Nazis einen offenen Progrom abhalten durften hier: im Spiegel der RDL Berichterstattung

Hoyerswerda Ende 1991 oder Mannheim-Schönau Pfingsten 1992 waren nur das Vorspiel für den tagelangen Progrom gegen die ZAST und vietnamesische Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen. Die politischen Verantwortlichen, die den lokalen wie überregionalen faschistischen Organisatoren bereits am 15. August 1992 einen freien Probelauf des in Wunsiedel verbotenen Verherrlichungsmarsch für den Kriegsverbrecher Rudolf Hess in Rudolstadt gestatteten, setzen alle staatliche Gewalt vor allen gegen Links und linke Proteste ein. Trotz der Explosion rassistischer wie generell menschenverachtender Gewaltatten /Morde gegen Flüchtlinge (hier Tagesinfo 20.8.921:23, Obdachlose , politische Gegner oder einfach anders Aussehende stimmte die BRD Feindstellung gegen Links 2:27 (21.8.92) und systematische Salonfähigmachung von Rechten (FDP Stuttgart Bad Cannstatt 1:38 ebenfalls 20.8.) auch im Osten.

Obwohl die Behörden bereits im April von einer Gewaltexplosion gegen die ZAST in Lichtenhagen ausgingen und auch die Wohnungen der noch vietnamesischen Arbeiterinnen mit einbezogen wurden! Selbst nach 100.000 verteilten Fascho Progromhetzflugblättern gegen Roma, Asylschutzsuchende und alle Ausländer gingen die - aus dem Westen stammenden - Behördenchefs in der Wochenendurlaub. Einlaufenden Berichten über agressive Zusammenrottungen, deren rassistischer Hetze in den regionalen Medien breiter Raum gegeben wurde, wurden 30 Beamte zum "Schutz" entsandt.

Rechtsextremistischer -organisierter- Pöbel greift ZAST in Rostock/Lichtenhagen am vergangenen Wochendende an. Diverse Interviews 16:56



(Tagesinfo von Montag, 21.8.1992)

Die unverhohlene Akzeptanz rechter und rassistischer Stimmungen wurde insbesondere von den CDU geführten Landes- wie Bundesregierung für die Änderung von Art.16 GG instrumentalisiert. Es war auch Thema am Dienstag bei RDL

Rassistischer rechter Pöbel fackelt ZAST in Rostock/Lichtenhagen.Politiker rechtfertigen Pöbel.Telefonanruf von gestern abend:Polizei und Feuerwehr zurückgezogen vom vietnamesischen ArbeiterInnenheim-4 Wohnungen brennen. Antifa-Telefon 10:33 AKTUELLER Anruf: Heute abend Fußballspiel - Rechtsetremistischer Mob mobilisiert bundesweit: Alle Heime sollen brennen. Samstag ANTIFA-Demo.

Zur Wochenmitte als klar die Instrumentalisierung des Bündniss politische Elite und Faschos, rechts-rassistischer Mob offenlag und der Versuch der Gegenwehr unternommen wurde, analysierte und kommentierte RDL

MI 26.08.92 3 Jugendliche orientieren sich rechts. Artikel aus Süddeutschen Zeitung -Auszüge zur Freudenberg-Studie 3,35 PDOK MI 26.08.92 4 EA Rostock: Gestern nach dem Fußballspiel: Hools nach Lichtenhagen in Gruppen von 30. ANTIFA-Juze von Polizei umstellt. 23:33 3 TI MI 26.08.92 5 Jugendzentrum Rostock: Von allen Seiten bedroht? Schon vor 1 1/2 Monaten von Hools angegriffen. Drohung gegen Demoanmeldung. Polizei verlangt "Barrikaden"abbau. 6,2 TI MI 26.08.92 6 Freiburger in Hamburg/Rostock am Sonntag: Chaos im JUZE und Stadt. Nachts im Konvoi mit 200 Leuten zum Schutz. Am Ende Festnahmen der Hälfte in Kenntnis der Falschheit der Anschuldigung. Verhältnis West/Ost-Polizei 7,25 I MI 26.08.92 7 KOMMENTIERTE PRESSESCHAU zu ROSTOCK/LICHTENHAGEN: FAZ,BZ,FR und zu ASYLRECHTSÄNDERUNG; MOTIVE DES RASSISTISCHEN MOB`S (ND) 7:25 12 PDOK MI 26.08.92 8 Presseerklärung der antifaschistischen Gruppen Rostock/Berlin(?) mit Demoaufruf für Samstag 29.8.92 - Gegen alle Progrome. Am Freitag auch Demo in Freiburg 17 Uhr. 5:36 5,45 DOK/K

Dem Gewährlassen eines rassistischen Mobs der von Nazis gesteuert wurde, folgte die Behinderung der flüchtlingssolidarischen wie die Menschenrechte aller verteidigenden Aktivistinnen.

Telefonbericht zu Rostock/Lichtenhagen gestern nacht: Primär Bullen-Zoff. 3:43 Demo bisher angemeldet aber noch nicht genehmigt. Wird das "andere"Rostock auch demonstrieren? Demoaufruf-Dokumentation. 3:43 Aufruf zur Demo in Freiburg gegen alle Progrome am Freitag um 17 Uhr. Nachrichten zu Polizeistreifen in BaWü, Anschläge in Schwanewede und Dresden. Wiener Prof nicht nach Ostdeutschland Starr vor Angst? Kommentar zu Blitzumfragen: 41% sehen in Rostock kein Verbrechen. Gegenjwehr: Handeln um zurückzudrängen 4:09 SPD in modernen Zeiten:Petersberger Beschlüße.Art 16 GG: Flüchtlinge raus und Mitmarschieren und -schießen im Rahmen der UNO.Wie sieht es an der Basis aus: Brief KV Brsg.-HSW.- Vorsitzender K.-D. Hennig. Thauer wachsweich. Renate Buchen. 11:55

Am Freitag während einer Demo von ca. 1000 in Freiburg und vor der Demo in Rostock u.a. eine Analyse mit der Historikern Laura Benedikt.